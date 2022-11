Elezioni Lombardia | Sala chiude alla candidatura | “Il mio nome non è mai stato sul tavolo” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Il mionon c’è mai, l’ho detto duecento volte che non ero interessato. Non perché non sia un ruolo significativo, ma perché nel mio modo d’essere non sarebbe corretto andarmene dopo un anno dopo che i cittadini mi hanno ridato la fiducia attraverso il voto”. Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe, dopo aver partecipato all’esposizione dei fascicoli della Cittadella degli Archivi relativi al censimento degli ebrei del 1938 al Memoriale della Shoah di Milano, in risposta a una domanda riguardo la sua possibilealle Regionali. Ha poi concluso: “Fosse capitato in un altro momento magari ci avrei pensato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.