Elena Aubry | morta per un incidente in moto sulla Ostiense | in 7 a processo per le buche stradali La mamma | strazio infinito

Andranno a processo le 7 persone accusate di omicidio stradale per la morte di, che aveva solo 26 anni quando, il 6 maggio del 2018, cadde dalla moto al km 25,5 di via Ostiense. Dopo 4 anni e mezzo di attesa, il Gip ha deciso per il giudizio in aula disponendo ...Il Gup di Roma ha rinviato sette persone a giudizio e ha condannato a due anni un'ottava, al termine dell'udienza preliminare del procedimento per la morte di, la 26enne morta nel 2018 sulla via Ostiense a causa del dissesto del fondo stradale. Le otto persone sono dunque a giudizio per omicidio stradale in concorso. Fra gli imputati sei ... Elena Aubry, morta a causa di una buca: 7 a giudizio per omicidio stradale Andranno a processo le 7 persone accusate di omicidio stradale per la morte di Elena Aubry, che aveva solo 26 anni quando, il 6 maggio del 2018, cadde dalla moto al km 25,5 di via Ostiense. Dopo ...La mamma di Elena: "Morirò io prima dell'inizio del processo". Condannato l'addetto alla sorveglianza dei lavori ...