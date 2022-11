Elche | UFFICIALE | Machin è il nuovo allenatore

TUTTO mercato WEB

Era l'ultima partitadi Gerard Piqué e per uno dei totem del calcio mondiale la carriera ... Altri risultati di oggi:- Girona 1 - 2 e Athletic Bilbao - Valladolid 3 - 0. . 8 novembre ...NAPOLI CITTA'- CAMPANIA, DOMANI SCATTA L'ALLERTA METEO GIALLA: PREVISTI FORTI TEMPORALI ... 20:57 LaLiga, all'non basta il gol di Lirola: il Girona rimonta e vince 2 - 1 in trasferta 20:... UFFICIALE: Pablo Machin è il nuovo allenatore dell'Elche, ultimo in classifica in Liga Pablo Machin è il nuovo allenatore dell’Elche. L’ufficialità arriva direttamente dalla squadra spagnola. Il tecnico soriano prenderà le redini del club valenciano sino al termine della stagione. Di se ...Nel pomeriggio di giovedì 17 novembre 2022, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, l’Elche ha reso noto che Pablo Machín Díez è il nuovo allenatore della prima squadra. La ...