Eintracht | Pellegrini | A Napoli proviamo a giocarcela | sono forti ma nel calcio tutto è possibile

(Di giovedì 17 novembre 2022) Luca,difensore dell'Francoforte, in prestito dalla Juventus, ha rilasciato un intervista asport,di seguito le sue parole : Sto vivendo una nuova esperienza ed il fatto che la squadra stia andando bene aiuta tanto.tante le differenze,dal cibo all'orario dei pasti,passando al fatto che i tifosi non smettono di incitarci per tutti i novanta minuti. Abbiamo ancora margini di miglioramento e aproveremo ae con una rosa lunga ma nel. La Juventus? E' una squadrassima e ho grande stima di tutti i giocatori:sicuro che arriveranno al loro traguardo".

conclude l'intervista con un parere sugli obiettivi dell': 'Proseguire di questo passo su tutti i fronti. In Champions affrontiamo un avversario forte il Napoli, ma nel calcio ...Sono veri uomini", intervista a, in prestito all'. Sempre in tema bianconero: "Il miracolo Di Maria", il Fideo in forma Mondiale con l'Argentina. Spazio anche al Torino: "Toro in ...Il Napoli affronterà agli ottavi di Champions l'Eintracht Francoforte dello 'juventino' Luca Pellegrini. Che avverte la squadra di Spalletti.Intervistato da Tuttosport, Luca Pellegrini ha parlato della sua esperienza all'Eintracht Francoforte e della Juve di Allegri ...