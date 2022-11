Eintracht Francoforte | UFFICIALE | colpo dagli USA

TUTTO mercato WEB

... 10 Luka Modri (Real Madrid), 11 Marcelo Brozovi (Inter), 13 Nikola Vlai (Torino), 15 Mario Paali (Atalanta), 25 Luka Sui (Salisburgo), 26 Kristijan Jaki (), 4 Ivan Perii (...... già scossa per l'infortunio di Nkunku - al suo posto, il commissario tecnico, ha deciso di chiamare Kolo Muani dell'- e da quelli precedenti che hanno colpito Pogba, Kanté, ... UFFICIALE: Eintracht Francoforte, preso lo statunitense Paxten Aaronson per gennaio Il Napoli ha avuto finalmente un buon sorteggio, ma non dobbiamo dimenticare che l'Eintracht Francoforte l’anno scorso ha vinto l'Europa League. Con tutta la scaramanzia del caso vedo un Napoli che ...Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Djibril Sow, centrocampista del Francoforte: le ultimissime notizie ...