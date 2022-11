Edoardo Tavassi litiga con Oriana Marzoli VIDEO

Dopo la notte molto intima,inizia a prenderlo in giro: 'Quindi dov'eri Dai confessa, dicci quello che è successo che l'abbiamo capito tutti. Ragazzi c'è Antonino che dice che ...Tra i nuovi concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini c'è. Nelle scorse ore è emerso uno scoop clamoroso su di lui, lanciato da Samara Tramontana a Casa Pipol. Stando a quanto si evince, il romano condivide lo stesso tetto con una donna nella ...GF Vip, dopo la notte hot, arriva la reazione del padre di Antonella Fiordelisi! Questa notte, appena trascorsa, è stata sicuramente la più hot della settima edizione del Grande Fratello Vip. Stanotte ...Si sarebbe legata a lei perché una delle più forte e le farebbe comodo dentro le dinamiche del reality. Edoardo Tavassi l’ha accusata di non volere che la Fiordelisi e Micol si riappacifichino, in ...