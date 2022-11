Eco follie | l' altra faccia del green

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 novembre 2022) Difendere l’ambiente con gesti ideologici (si veda la vernice contro le opere d’arte), prendere decisioni insensate (come la montagna a numero chiuso), dichiarare guerra alle auto (tranne quelle elettriche per chi può...). Così la presunta difesa del pianeta sta facendo più danni che altro. Il furore è arrivato perfino lassù, dove osano le aquile e i ricconi. L’inarrestabile moto gretino parte dalla Milano di Beppe Sala, sindaco coi calzini tricolore, e giunge sulle Dolomiti di Luca Zaia, arrembante governatore veneto. Mentre Greta Thunberg annuncia di voler appendere il megafono al chiodo, in Europa dilaga l’ecofollia. Ovvero: voler salvare l’ambiente con gesti ideologici, che rischiano di scatenare conseguenze altrettanto apocalittiche. Come l’incaponirsi della Commissione europea sull’auto elettrica. Mette a rischio 600 mila posti di lavoro, resta inaccessibile per la classe media e ...