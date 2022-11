È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

(Di giovedì 17 novembre 2022) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 18 novembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Dalla vicinanza all’estrema destra alla dirigenza della Lega. Da nemico dell’euro a capo ultrà di Draghi. Ecco le due facce del ministro dell’Economia. Che dal suo feudo di Varese ha scalato il potere romano grazie a una fitta rete di relazioni in Vaticano e al Quirinale. Biografia non autorizzata deldue del Carroccio fra quella busta di ...

MEI – Meeting degli Indipendenti

I sindacati dei metalmeccanici, Fim, Fiom e Uilm, avevano chiesto un incontro urgente al... "L'azienda", dice De Palma dopo esseredall'incontro con il governo, "rifiuta ogni ......la gente vuole sapere è quando esce - dice Zero nella vignetta con cui annuncia il titolo del... Zerocalcare ha pubblicato 17 volumi, di cui l'ultimo - No sleep till Shengal - èad ottobre. Grace Cambria – E' uscito TIKTOK, il nuovo singolo della cantautrice siciliana – MEI – Meeting degli Indipendenti Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 18 novembre, in tutte le edicole È uscito il nuovo numero ...Uscirà nel 2023 e sarà un progetto completamente inedito, slegato da Strappare lungo i bordi: Questo mondo non mi renderà cattivo è il nome della nuova serie di Michele Rech alias Zerocalcare e sarà ...