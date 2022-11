È una Virtus incontenibile | Valencia travolta 89 - 59

Laè in fiducia, i 6 giorni d'oro di Scariolo le danno carica e ci mette un amen per ridurre ... C'èreazione spagnola che vale un 0 - 9 ma Bologna non si lascia irretire, al 20' è 42 - 25. ...... c'èdeviazione della difesa sul fondo: palla a centroarea dove Doumbia provatorre ma non ... benvenuti alla diretta diEntella - Lucchese. La partita, in diretta dalle ore 18, chiude il ...Di Massimo Selleri Dopo aver espugnato Milano la settimana scorsa, questa sera (ore 20.30 diretta SkySport) la Virtus torna in campo al PalaDozza dove affronterà Valecia per l’ottava giornata di… ...BOLOGNA - Una notte magica per la Virtus Bologna che trova il quarto successo in Eurolega, il secondo consecutivo dopo la vittoria nel derby contro Milano, asfaltando davanti al proprio pubblico il ...