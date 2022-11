“È morto all’improvviso” Dramma in casa | Paolo trovato senza vita dalla madre nel letto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 novembre 2022) Porto Sant’Elpidio è sotto choc:Martinelli èper un malore improvviso e tutti sono rimasti sconvoltinotizia. La scoperta agghiacciante è stata fattadell’uomo, che in mattinata si era recata nella stanza del figlio per svegliarlo. Invece non ha mai ripreso conoscenza e quindi presumibilmente era scomparso nel corso della notte. Unin, che ha letteralmente lasciatoparole l’intera comunità marchigiana, che si trova in provincia di Fermo. Era molto conosciuto anche per il suo lavoro. Aveva 44 anni e ancora tantadavanti a sé, ma a Porto Sant’ElpidioMartinelli è statoin. Malore fatale per ...