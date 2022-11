Dune | Parte 2 | Zendaya condivide una foto dal set | e riceve le lodi di Timothée Chalamet

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 novembre 2022) Le riprese del film2 sono attualmente in corso e, lodata pubblicamente da, ha condiviso unadal set. Le riprese di2 sono attualmente in corso eha condiviso unadal set, mentre il suo amico e collegaha lodato la sua interpretazione nel ruolo di Chani. L'attrice ha infatti pubblicato uno scatto che mostra lo splendido paesaggio utilizzato per ricreare il pianeta Arrakis.Coleman ha infatti voluto rivolgersi ai suoi fan per spiegare la lunga assenza dai social media, sottolineando che è impegnata a lavorare a: Part Two. La star ha scritto: "So che sono ...