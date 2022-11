Droga Roma | 1 milione di dosi di hashish nella cantina della nonna | arrestato 29enne

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nel locale erano stoccati 87 chili di stupefacente. Sui panetti, simboli in codice per riconocere i committenti: dai personaggi di Dragon Ball alle scritte Inter e Red ...

L'auto è risultata noleggiata un'agenzia die a quel punto hanno deciso di controllarli. L'atteggiamento sospetto dell'uomo alla guida, un 29enne romano, ha spinto i militari ad approfondire, ...Ilaria Sacchettoni per.corriere.it claudia rivelli ornella muti Ordinata su 'Shop and Clean' sito di approvvigionamento di detersivi e accessori casalinghi, consegnata attraverso inconsapevoli rider come una qualunque ...Nel locale erano stoccati 87 chili di stupefacente. Sui panetti, simboli in codice per riconocere i committenti: dai personaggi di Dragon Ball alle scritte Inter e Red Magic ...Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 17-11-2022 alle 10:13 sul giornale del 18 novembre 2022 - 6 letture ...