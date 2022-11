Donnamaria e Fiordelisi sotto le coperte | il video fa il giro del web

(Di giovedì 17 novembre 2022) Serata infuocata al Grande Fratello Vip, ieri notte Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono messilee subito dopo Edoardoe Antonellahanno seguito il loro esempio. E tutto questo è accaduto nella stessa camera in cui c’era anche Alberto De Pisis, a letto, da solo. A differenza dell’ex di Belen e della bella spagnola (di cui abbiamo sentito l’audio perfettamente), i Donnalisi sono stati inquadrati per pochi secondi e da lontano, quindiil piumone avrebbero potuto anche raccontarsi una favola. In ogni caso le due coppie hanno fornito tonnellate di materiale per la prossima puntata del Grande Fratello Vip, che tra gieffini positivi al Covid esarà un mix fra Hunger Games e Cinquanta Sfumature di Grigio. Alfonso Signorini può già ...

Senza peli sulla lingua, Oriana ha chiesto a Edoardocome abbia fatto in passato ad ... Alla conversazione si è unita la, che ha invece criticato la ex fiamma del suo attuale ...Clizia Incorvaia sotterra Edoardoed AntonellaSorella maggiore di Micol Incorvaia, e a sua volta reduce dal format, Clizia si è espressa in toni lapidari durante un'ospitata ...Luciano Punzo contro Antonella Fiordelisi: "Non deve parlare di me, lei era l'unica fidanzata. E quando è arrivato Gianluca è sbiancata" ...«Io e mio fratello Edoardo abbiamo passato l'inferno». Sono queste le parole di Guendalina Tavassi quando, durante l'intervista a DiPiù Tv, parla della sua ...