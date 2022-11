Domeniche bestiali – Il guardalinee con la bandierina in una mano e la birra nell’altra | poesie dal calcio di provincia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’autunno in Italia è forse la stagione più bella. Per le sue caratteristiche il nostro paese diventa un dipinto: si pensi ad esempio alla poesia San Martino di Carducci, un vero e proprio quadro scritto in versi. Ecco, siamo certi che se Carducci avesse scritto una poesia sull’avrebbe dedicata a quello di, non certo ai grandi palcoscenici. E in questo episodio autunnale diandremo proprio a riprendere elementi che starebbero benissimo in un componimento poetico dedicato al pallone dilettantistico. …L’ANIME A RALLEGRAR Era l’aspro odor dei vini, che nella Maremma Toscana, di questi tempi rallegra sì le anime. Spostandoci però dall’altro versante, quello adriatico, troviamo un altro splendido borgo: Monteodorisio, in Abruzzo. Ebbene, qui cambiamo bevande, come dimostra la foto ...