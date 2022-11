Dodici voci per un film sulla relazione tra uomo e mondo animale

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un progetto internazionale che coniuga l'arte, il cinema e la sensibilizzazione sui temi ambientali. La Ong Art for The World ha prodotto, con il sostegno di Fondazione Cariplo, il"Interactions: When Cinema looks to Nature", lungometraggio in 12 episodi che si interroga sul rapporto traattraverso la biodiversità, il cambiamento climatico, la deforestazione, l'ambiente, la salute o gli ecosistemi acquatici più a rischio. "Il messaggio fondamentale di questo- ci ha detto Elena Jachia, direttrice dell'Area Ambiente di Fondazione Cariplo - è proprio quello dellatrae natura e di come l'può trasformare, in senso sia positivo sia negativo, questaandando a dominare la nature in ...