Divieti di transito al Brennero | è partita l' azione legale con il ricorso alla Corte di giustizia europea

(Di giovedì 17 novembre 2022) C'è un tempo per attendere e uno per agire. E sul "caso", con le limitazioni alstradale di mezzi pesanti imposte dal Tirolo, ufficialmente per motivazioni di tipo ambientale, che ...

Uomini e Trasporti

... hanno depositato ufficialmente un ricorso presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea contro la Commissione europea suidial Brennero. "Ormai da troppo tempo il Land Tirolo ...di: dalle ore 3 alle 15 di domenica 20 novembre, in corso Porta Nuova (tra via Paglieri e piazza Bra), piazza Bra, via degli Alpini; dalle ore 7 alle 12 di domenica 20 novembre, in ... Divieti ai camion del Tirolo: l'autotrasporto italiano ricorre alla Corte UE contro la Commissione Anche perché, vista la conformazione geografica del nostro paese, il 70% dell’export transita dalle Alpi e per lo più valica ... le imprese italiane sono costrette a subire a causa dei divieti di ...(FERPRESS) – Roma, 17 NOV – È stato ufficialmente depositato il ricorso presso la Corte di Giustizia dell’UE contro la Commissione Europea sulle limitazioni unilaterali al transito stradale di mezzi p ...