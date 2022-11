Disperatamente mamma-Julia Elle | intervista all’ex Paolo Paone | lui racconta la sua verità sulle violenze e su cosa lei pretende ora da lui

(Di giovedì 17 novembre 2022) Si apre un nuovo capitolo nella vicenda di, ovvero, al secolo Giulia Cutispoto. Oltretutto quello che si apre ora è il capitolo più atteso, ovvero quello in cui, padre biologico della primogenita di, ex compagno ed ora rivendicatore di diritti, risponde ad alcune domande spinose e dà la sua definitiva versione dei fatti.to da Selvaggia Lucarelli per Domani,aveva giàto quanto accaduto dal suo punto di vista, così come lo aveva fatto il padre biologico di Chris, secondogenito di, citato sotto pseudonimo. Adesso, però,interviene ...

ilGiornale.it

... storie e narrazioni social che hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica sulla sua ex Julia Elle , meglio conosciuta come. La blogger, che sul web è diventata popolare ...Nessun nuovo post, solo qualche storia qua e là, in cui mostra i bambini (la piccola soprattutto) e poco altro: Julia Elle - la instagrammer divenuta famosa con il profilo '' ... Disperatamente mamma, parla l'ex compagno Paolo Paone: "Ora vi racconto tutta la verità" A due settimane dallo scoppio del caso, che ha coinvolto la blogger Julia Elle, l'ex compagno Paolo Paone rompe il silenzio e dice la sua verità ...Paolo Paone si è preso qualche giorno di tempo per riflettere, metabolizzare quanto accaduto negli ultimi dieci giorni e poi parlare. E ha deciso di farlo sulle pagine de IlGiornale.it per dire la sua ...