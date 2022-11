Di Maio in campo per l’Ue | inviato speciale nel Golfo Persico

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Luigi Diè stato indicato dal panel dei tecnici incaricati dalla Ue di selezionare il candidato al ruolo dieuropeo nel. L’ex ministro degli Esteri ha prevalso nella scelta dei tecnici come il nome preferibile tra i quattro candidati presi complessivamente in esame. Dopo il via libera da parte del panel, a questo punto la nomina ufficiale spetterà a Josep Borrell, Alto Rappresentante della Ue per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

