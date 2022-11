D' Amato non chiude al M5s | ' Forti anche senza di loro | ma non c' è alcuna preclusione'

(Di giovedì 17 novembre 2022) Elezioni regionali, nel Lazio (e in Lombardia) il centrosinistra si gioca una fetta importante di futuro. In ballo ci sono le alleanze per mettere in campo la miglior opposizione possibile al governo ...

Italia a Tavola

Il primo caso prevede Alessio D'come candidato unitario di Partito democratico e Terzo Polo contro Fabio Rampelli del centrodestra.ci sarebbe partita: l'assessore si fermerebbe al 27,4%, ......ad un artista complesso e imprevedibile e un ricordo affettuoso ad un insegnante moltoe ... Quando entrava la preside lui era l'unico professore chesi alzava. Raccontava della sua Pisa, che ... La pizza non conosce crisi: l’impasto più amato è quello napoletano D'Amato: "Allargheremo la coalizione alle liste civiche e non chiuderemo le porte a nessuno, se restiamo uniti, la partita è aperta. Ci pensino bene, il Lazio è la seconda regione italiana per Pil, da ...spiega il regista Baran bo Odar – Non perché non abbiamo amato il film, ma perché lì si trattava di una storia d’amore, un dramma romantico in costume mentre noi volevamo fare qualcosa di totalmente ...