fcinter1908

Vittoria per 3 - 1 dell'Italia in casa dell'Albania: ecco come è stata commentata l'amichevole dai tifosi sui ...Notevole lodella famiglia assalita. I quattro sono stranieri e hanno messo a soqquadro l'... Addirittura hanno preso il tempo per eliminarescantinato tracce e impronte usando la ... VIDEO / Dallo spavento per Tonali al rimpianto Mondiale: Albania-Italia sui social La conduttrice Antonella Clerici e il forte spavento per la tragedia sfiorata qualche tempo fa: ecco di cosa si tratta ...L'attaccante dell'Inter a segno nell'amichevole vinta 5-0 dai campioni del Sud America contro gli Emirati Arabi Uniti, alla quale non hanno partecipato né il romanista, né Lautaro ...