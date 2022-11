(Di giovedì 17 novembre 2022) Tutto quello che vorremmo chiedere a unprima di acquistarlo a portata di smartphone grazie alGs1. Questo nuovo standard, come suggerisce il nome, è un collegamentoe tra ...

Libero Tv

... un'evoluzione del più noto codice a barre di Gs1, al centro del workshop "Digital link:... Ma cos'è nel concreto questo standard che traghetta sul web il tradizionaleconsentendo il ...L'ATM Postamat è inoltre dotato di un lettoreper rendere più semplice il pagamento dei ...automatico di Pentone è stato inaugurato nei giorni scorsi con una breve cerimonia officiata... Dal barcode al GS1 Digital link: il prodotto diventa iperprodotto Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...