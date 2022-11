Da Twitter – Il Barcellona sta già pianificando trattative per un nuovo accordo con Ousmane Dembélé come attuale…

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ilsta giàper unconpoiché l’attuale contratto scade nel 2024. #FCB Il presidente del Barça Laporta: “è felice e motivato. Ci sarà tempo per parlare di rinnovi”. pic..com/axO6JGmHm6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 15 novembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

numero-diez.com

AGI - Lisbona,, Parigi, Amsterdam, Lugano, Londra, Milano e Berlino, sono queste le tappe di '568', ... Diverso il discorso per quanto riguarda i social, specialmente, ma perché è un ...... del, nella famosa sfida contro l' Inter in Champions League , che, stramazzato al ... che l'ha resa idolo assoluto dei tifosi di casa ma che, grazie al video diffuso suda un ... Barcellona, Laporta rivela: "Era nostro, poi è arrivato il Liverpool" Tre squadre professionistiche della polisportiva indosseranno i capi di un solo brand, ed è la prima volta che succede ...La kermesse iridata permetterà anche di vedere all'opera cinque diciottenni d'assalto, una mini-pattuglia guidata da chi, come Gavi e Moukoko, si è già ritagliato uno spazio importante nel calcio inte ...