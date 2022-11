Da Scholz a Biden | così Xi costruisce la nuova rete diplomatica della Cina

(Di giovedì 17 novembre 2022) Riprendere il dialogo con l’Europa, raffreddare le tensioni con gli Stati Uniti, stringere i rapporti con i Paesi in via di Sviluppo e ritagliarsi uno spazio di manovra rilevante nella regione asiatica, collaborando con i membri ASEAN e smussando le divergenze con Corea del Sud e Giappone. Nelle ultime settimane Xi Jinping ha incontrato molteplici InsideOver.

TRT

Nelle ultime settimane Xi Jinping ha incontrato molteplici [...] Continua a leggere The post Da: così Xi costruisce la nuova rete diplomatica della Cina appeared first on InsideOver.L'incontro a margine del G20 di Bali, in Indonesia, tra Joee Xi Jinping dimostra "sia i benefici sia i limiti della diplomazia Stati Uniti - Cina", ...gli auspici espressi da Olaf, ... Olaf Scholz ha parlato al telefono con il presiente amerciano Joe Biden Olaf Scholz incontra Xi Jinping: “Pechino aiuti l’Ue a fermare la guerra in Ucraina” 4 Nov Tre ore di summit tra il presidente degli Stati Uniti d’America Biden e l’omologo cinese Xi Jinping. Un ...Vladimir Solovyov, conduttore di punta della tv di stato russa, paragona durante la sua trasmissione il cancelliere tedesco Scholz a Hitler dopo le parole del primo sui missili caduti in Polonia: ...