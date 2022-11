Da sabato in piazza Grande torna la magia dei Mercatini di Natale - Cosa Fare - lanazione.it

Giornale di Brescia

Inespositori provenienti dal Tirolo, Germania ed Austria, forti delle proposte natalizie più belle e ...19 novembre 2022 in Piazzetta San Michele Arcangelo (la piazzetta posta tra San Pio e le 'Case Magno') dalle ore 9:00 alle ore 13:00 si terrà la quinta giornata di raccolta straordinaria ... Bicibrescia: salute e sicurezza sabato in piazza Paolo VI Savona – Ottomila firme in 24 ore. Una vera e propria mobilitazione quella che si è messa in moto, a Savona, per difendere il punto nascite dell'ospedale San Paolo. Secondo le anticipazioni del piano ...Il secondo appuntamento dell'iniziativa si terrà sabato 19 novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, in piazza Paolo VI. I temi protagonisti saranno la salute e la sicurezza in bici, con la ...