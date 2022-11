Da Raggi a Rampelli | tutti fanno campagna elettorale contro il termovalorizzatore

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 17 novembre 2022) E' stato un primo assaggio di. In largo Peter Benenson, sede del parlamentino del IX municipio della capitale - dall'Eur all'Ardeatina - c'era il pienone. Il tema in discussione era di quelli che ridestano tra i romani un qualche interesse per la politica nonostante le parentesi. "Progetti di impianti di rifiuti nel municipio (ivi compreso ildi Roma Capitale) dopo che il Cda di Ama ha dato il via libera all'acquisto dei terreni di Santa Palomba", recitava l'ordine del giorno. Insomma, si parla di. Inevitabile dunque non trovare posti a sedere. Tra il pubblico presente anche un manipolo di consiglieri capitolini del M5s tra i quali l'ex sindaca Virginia. "Ieri via Pec abbiamo depositato un esposto alla Corte dei Conti ...