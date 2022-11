Da dove diavolo salta fuori Simone Pafundi

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 17 novembre 2022)ha giocato appena cinque minuti di un’amichevole tra Albania e Italia. Un’amichevole particolarmente anonima, visto che si è giocata a ridosso del Mondiale tra due squadre che non vi parteciperanno. Eppure, anche solo in quei cinque minuti, guardandogiocare è difficile non lasciarsi prendere dall’entusiasmo. Ad Alberto Rimedio, per esempio, sono bastati un paio di minuti per tirare in causa Leo Messi – «Certo, poi ci sono mille gol di differenza tra l’uno e l’altro» si è affrettato a precisare, come per spegnere il suo stesso entusiasmo.era entrato all’89’ al posto di Giacomo Raspadori, uno dei nostri migliori giovani. Tra Raspadori eci sono però sei anni di differenza; per capirci, gli stessi che ci sono tra Raspadori e Bernardeschi – che ci sembrano ...