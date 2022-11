Curling | Europei 2022 | i favoriti del torneo maschile Svezia senza Edin | Scozia per il bis | l’Italia vuole il podio

(Di giovedì 17 novembre 2022) Glidisi disputeranno a Oestersund () dal 18 al 26 novembre. Si preannuncia grande bagarre al. Ladovrebbe essere la grande favorita della vigilia, ma non sarà guidata dal fenomenale skip Niklas. Il giocatore più forte di tutti i tempi è stato recentemente operato a un ginocchio e non potrà essere della partita. Il suo posto sarà preso dal suo storico third (Oskar Eriksson), affiancato dagli altri uomini di riferimento della squadra dei sogni ovvero Rasmus Wrana, Daniel Magnusson e Christoffer Sundgren. I Campioni Olimpici e del Mondo torneranno a prendersi lo scettro continentale? Lo scorso anno persero la finale contro ladi Bruce Mouat, pronto a riprovarci ancora una volta, dopo aver ...

I convocati dal direttore tecnico Claudio Pescia e dall' allenatrice del team femminile Violetta Caldart . Italia maschile : Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano ...L'Italia vuole continuare a sognare agli2022 dimaschile, dopo aver conquistato una storica medaglia di bronzo ai Mondiali a inizio primavera e il terzo posto nella precedente rassegna continentale. La nostra Nazionale ha ...Si apre venerdì 18 novembre a Oestersund, in Svezia, la 47esima edizione dei Campionati Europei di Curling. Sul ghiaccio della Oestersund Arena andranno in scena la rassegna continentale maschile e qu ...Si apre venerdì 18 novembre a Oestersund, in Svezia, la 47ª edizione dei Campionati Europei di curling. Sul ghiaccio della Oestersund Arena andrà in scena sia la rassegna continentale maschile che que ...