Criticare Meloni per la figlia al G20 è molto più patriarcale di quanto crediate oltreché un clamoroso regalo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Di tutte le questioni enormi e sacrosante su cui si può contrastare politicamente Giorgia, c’è chi ha la brillante idea di farlo sull’unica cosa su cui è assolutamente inattaccabile: la presenza delladi 6 anni al G20 di Bali. In nome di un malinteso femminismo, si rimprovera la Presidente del Consiglio per aver fatto quello per cui per anni non solo abbiamo lottato – la possibilità di conciliare maternità e ruoli di potere – ma, proprio in questi giorni, legiferato per consentire alle parlamentari di allattare in aula. Finalmente. Giorgiae il sacrosanto diritto di essere Presidente e madre Mentre celebriamo Ursula von der Leyen e i suoi sette figli come esempio di progresso, critichiamo una donna per il suo diritto a gestire il suo essere leader e madre nel modo in cui crede, prendendo le scelte che ritiene, in ...