Cristiano Ronaldo | vieni in Australia | Il Ceo della A-league | «Gli daremo più rispetto di quanto fanno a Manchester»

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il CEO di A-, massima serie dell’, Danny Townsend ha fatto un’offerta per attiraredi giocare nel suo campionato. Il futuro diallo United è incerto dopo che in un’intervista a Piers Morgan ha dichiarato di essersi sentito “tradito” dal clubPremiere di non avere alcunper il suo manager Erik ten Hag. Townsend ha rivelato giovedì ai mediani di aver fatto un’offerta all’ex agente del Real Madrid, Jorge Mendes, sedovesse separarsi dallo United: «ha detto che non stava ricevendo amore ealUnited, ma sicuramente glimolto amore e ...

Andrea Villa , street artist ribattezzato il Banksy torinese, ha realizzato un'opera provocatoria in vista del campionato del mondo con Kylian Mbappé eche si baciano sul campo di ...Kylian Mbappé eche si baciano sul campo di calcio. 'Hanno FIFA dei gay' è la nuova provocatoria opera di Andrea Villa, lo street artist ribattezzato il Banksy torinese , realizzata in vista dell'...Le parole di Cristiano Ronaldo al giornalista inglese Piers Morgan: "Il tempo per lo United si è fermato. Quando sono tornato pensavo che tutto fosse cambiato dopo… Leggi ...E' arrivata un'offerta dall'Australia per Cristiano Ronaldo. Il CEO dell'A-League, Danny Townsend, ha infatti ammesso di averci provato per l'asso portoghese, pur consapevole di non poter competere fi ...