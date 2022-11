Cristiano Ronaldo parla per la prima volta del figlio morto | ' Parlo con lui ogni giorno | le sue ceneri in casa con me'

(Di giovedì 17 novembre 2022)ha volutore per ladel lutto che ha colpito lui e la sua famiglia, dopo la morte del, uno di due gemelli . Il campione di calcio ha ricordato la perdita di ...

ha voluto parlare per la prima volta del lutto che ha colpito lui e la sua famiglia, dopo la morte del figlio , uno di due gemelli . Il campione di calcio ha ricordato la perdita di ...Quattro anni dopo,e Pepe hanno fatto altrettanto con il Real Madrid e il Portogallo. Jorginho è l'unico giocatore ad aver vinto EURO/Coppa del Mondo e Coppa dei Campioni in un anno ...Il CEO dell'A-League, il massimo campionato australiano, esce allo scoperto rivelando di aver presentato un'offerta ufficiale al portoghese e a Jorge Mendes ...Cristiano Ronaldo ha voluto parlare per la prima volta del lutto che ha colpito lui e la sua famiglia, dopo la morte del figlio , uno di due gemelli. Il campione di calcio ha ricordato la perdita di ...