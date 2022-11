Covid oggi Italia | Gismondo | “Oggi come influenza”

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – E’ giusto trattare ilun’? “Al momento assolutamente sì”. Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano, non ha dubbi sulla bontà della semplificazione annunciata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, sull’isolamento dei positivi a Sars-CoV-2. “I pazienti asintomatici positivi a, dopo 4 o 5 giorni, credo si possano far tornare all’attività normale”, ha spiegato il responsabile della Sanitàna. “Vista la condizione epidemiologica attuale – ragiona l’esperta – forse si sarebbe potuto fare un po’ di più, ma sono d’accordo con il ministro sull’opportunità di procedere per gradi, con grande cautela. Credo che il ministro debba ...

... intanto per la previsioni dei prossimi giorni:variabilità senza precipitazioni, domani ... Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo ← In Umbria tornano a salire i positivi al: 205 pazienti ...... nord - americani, australiani e neozelandesi),si aggiungono i dati su Asia, Africa e ... Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare Gli effetti delsugli spermatozoi possono ...Arriva il disco verde dell'Aifa al vaccino proteico di Sanofi che può essere usato come booster e include l'adiuvante Gsk ...(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Il gip di Milano, accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, ha archiviato l'inchiesta per interruzione di pubblico servizio a carico del direttore ...