Covid | nuove regole | cosa è permesso e cosa no agli asintomatici Quarantena stravolta

(Di giovedì 17 novembre 2022) La rivoluzione delle normeè stata annunciata a Porta a Porta dal ministro della Salute Orazio Schillaci. Via i tamponi di fineper chi è positivo al: dopo 4-5 giorni glipotranno uscire di casa senza fare il test. E anche chi ha una sintomatologia lieve potrà rientrare prima, considerando però almeno 24 ore di assenza di febbre. “Siamo in una fase endemica del”, ha sottolineato Schillaci, “Dobbiamo avere le stesse accortezze che avevamo prima per l'influenza”. E ha annunciato una nuova campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione sia per il-19 che per l'influenza. In linea con il ministro anche Francesco Vaia, direttore generale dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani. “La pandemia è completamente cambiata rispetto a ...

' Il- 19 ha costretto le aziende a innovare rapidamente i propri processi, ad aumentare l'automazione e ad assorbiretecnologie ', ha dichiarato Michael Beckley, Co - fondatore e CTO di ...... implementato già in tempi pre -dice Rossella. Il risultato concreto di questa evoluzione ... con obiettivi specifici come quello di garantire almeno il 50% di donne in caso diassunzioni ...Covid Lazio, contagi: +8% in una settimana. Il bollettino del 17 novembre Sono 3.600 i nuovi casi tracciati nelle ultime 24 ore, con un solo decesso avvenuto in provincia di Viterbo. Cresce il dato ...Sono 660 i nuovi contagi da Covid 19 accertati in Calabria nelle ultime 24 ore con un tasso di positività che sale al 18,10 dal 15,94%. Nello stesso arco temporale non ci sono stati decessi che, da in ...