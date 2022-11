Covid | le news di oggi Schillaci | Fase endemica | accortezze come per influenza DIRETTA

(Di giovedì 17 novembre 2022) "Quando si stava male con l'- ha detto il ministro della Salute - appena i sintomi finivano si rientrava a lavoro.siamo ancora più responsabilizzati in questo e usiamo la mascherina quando siamo in presenza di persone più fragili"

Pensiamo al caso del: le aziende del settore farmaceutico hanno cooperato con le autorità sanitarie e i medici per trovare insieme una soluzione. E la cosa sta funzionando. Oppure all'industria ...Gli effetti della pandemia da- 19 hanno peggiorato la situazione. Sul tema l'Unicef Italia ha lanciato un sondaggio, realizzato sulla piattaforma digitale indipendente U - Report sostenuta ...Trenta miliardi da usare, in larga parte per il caro-bollette, più cinque-sette che si potranno aggiungere sotto forma di fondi europei “dirottati” verso ...Il difensore granata: "Voglio ripagare la fiducia ricevuta e poi questa è casa mia Facevo il raccattapalle, adesso sono il capitano della squadra per cui tifo" ...