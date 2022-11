Covid | le news di oggi Schillaci | Fase endemica | accortezze come per influenza DIRETTA

(Di giovedì 17 novembre 2022) "Quando si stava male con l'- ha detto il ministro della Salute - appena i sintomi finivano si rientrava a lavoro.siamo ancora più responsabilizzati in questo e usiamo la mascherina quando siamo in presenza di persone più fragili". La Cina aumenterà il numero di ospedali per il trattamento del-19 e i posti in terapia intensiva a fronte del recente picco di contagi

'Con un contesto sociale che ha visto susseguirsi la pandemia di- 19, la Brexit e l'invasione russa dell'Ucraina, è più importante che mai che l'Europa sviluppi un programma di ricerca sul ...Gli ingressi però potrebbero venire dopo le festività natalizie, siccome a causa del- 19 gli autori stanno cercando di andare piuttosto prudenti su altre novità di questo tipo. Intanto, ...Il tutto pochi giorni dopo il discorso in aula sulla fiducia di Giorgia Meloni nel quale il Covid ha avuto una parte marginale e alla campagna vaccinale non è stata dedicata neppure una parola.La pandemia di Covid-19 ha messo in luce debolezze nei sistemi sanitari oncologici e nel panorama della ricerca sul cancro in tutta Europa, che, se non affrontate con urgenza, faranno indietreggiare ...