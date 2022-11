Costa Rica | salta amichevole con Iraq | “Accordi non rispettati sui passaporti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ilha annunciato che il test contro l’, prima del via ai Mondiali di Qatar 2022, non si disputerà. I Ticos si trovano in ritiro in Kuwait, e dovevano spostarsi a Bassora per giocare l’: per l’occasione, la federazione aveva ottenuto che al confine non venissero timbrati iper non condizionare l’ingresso dei giocatori in altri Paesi. Passaggio non rispettato, “e per questo abbiamo deciso di non andare ine di cancellare la partita”, ha spiegato la portavoce Gina Escobar. SportFace.