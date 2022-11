Costa Rica - Iraq | salta l' amichevole pre Mondiale | problemi con i passaporti - Sport - Calcio - quotidiano net

La delegazione dei Ticos fermata alla frontiera. Il presidente della Federcalcio: 'Non potevamo avere il timbro iracheno sui ...L'esordio è fissato per martedì contro laLa delegazione dei Ticos fermata alla frontiera. Il presidente della Federcalcio: "Non potevamo avere il timbro iracheno sui passaporti" ...(ANSA) - KUWAIT CITY, 17 NOV - L'amichevole che la nazionale del Costarica, una delle 32 qualificate per i Mondiali in Qatar, avrebbe dovuto giocare oggi in Iraq, contro la selezione ...