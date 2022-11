Così i virus e le epidemie hanno influenzato la storia della vita sul nostro pianeta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’evoluzione delle specie, nella sua sintesi moderna, può essere descritta come il cambio di frequenza di particolari genotipi all’internopopolazione di ciascuna specie. In parole povere: se gli individui che portano un genoma – di Dna o Rna – di un particolare tipo sono in grado di lasciare più discendenti, nel tempo questi aumenteranno di frequenza a spese degli altri, guardando alla popolazione complessivaspecie. Ora, il vantaggio – o lo svantaggio – nel lasciare discendenti da parte di un dato genoma dipende non solo dall’ambiente fisico in cui si trova a condurre la propria esistenza, ma pure dall’interazione con una moltitudine di altri genomi: quelli simili,sua stessa specie, perché competono per le stesse risorse al fine di replicarsi, ma anche quelli di organismi molto diversi, in grado di interagire in ...