Cosa nascondono le parole di Biden Polonia | Fabbri stravolge il quadro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Si discute dei missili che hanno colpito il suolo polacco a Omnibus. In collegamento nella puntata di mercoledì 16 novembre su La7 c'è Dario. A lui Gaia Tortora chiede un'analisi della situazione. "È evidente che gli Stati Uniti non vogliono incolpare direttamente i russi - esordisce il direttore di Domino -. Ledisono state chiarissime". Il presidente Usa ha infatti etichettato l'accaduto come "improbabile che sia un lancio russo". Per"un evento del genere va stemperandosi, Washington non vuole che si peggiori la guerra già drammatica". Insomma, nessuno vuole un conflitto Nato-Russia. "Gli americani e i russi - prosegue - stanno parlando, cercano un modo per un temporaneo cessate il fuoco, almeno per l'inverno". Dunque, per l'esperto si tenterà di "proseguire il dialogo proprio ...