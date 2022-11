Corte olandese | volo Mh17 abbattuto da missile filorusso Tre ergastoli in contumacia

Agenzia ANSA

Ucraina, tre condanne in Olanda per l'abbattimento di un volo MH17 Un tribunaleha condannato tre dei quattro accusati per l' abbattimento del Boeing 777 della Malaysia ...cui accusa la...Laha quindi condannato all'ergastolo tre dei quattro accusati ( i russi Igor Girkin e Sergei Dubinsky, e l'ucraino Leonid Kharchenko), prosciolto invece il russo Oleg Pulatov. Nessuno ... Corte d' Olanda, ergastolo ai tre condannati per l'abbattimento del volo Mh17 La corte olandese ha condannato all'ergastolo tre persone per l'omicidio di 298 persone causato dall'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines sopra l'Ucraina nel 2014, e ha assolto una quart ...Condannati, all’ergastolo, due cittadini russi e uno ucraino ritenuti colpevoli dell’abbattimento del volo malese Mh17 del 14 luglio 2014 ...