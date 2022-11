Corte Olanda | ergastolo ai tre condannati per il volo Mh17

Agenzia ANSA

Al termine della sentenza, durata oltre due ore, i giudici dellahanno ritenuto "che solo la massima pena è una sentenza appropriata alle conseguenze di tali atti per cui condanna all'ergastolo ......49 Kuleba: "I nostri esperti arrivati in Polonia per missile" 17:31 Russia, star basket Usa trasferita in prigione in Mordovia 15:41, ergastolo ai tre condannati per il volo MH17 13:28 ... Corte d' Olanda, ergastolo ai tre condannati per l'abbattimento del volo Mh17 La corte olandese ha condannato in contumacia all'ergastolo i tre sospetti - due cittadini russi e un ucraino - ritenuti colpevoli dell'abbattimento del volo Mh17 il 17 luglio 2014 in Ucraina. (ANSA) ...I tre condannati devono pagare insieme 16 milioni di euro più gli interessi ai parenti delle vittime. La sentenza dell’Olanda La corte olandese ha ritenuto che “solo la massima pena è una sentenza ...