Corriere del Mezzogiorno – Kvaratskhelia | il Napoli ha l’intesa per il rinnovo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ilvuole ildi contratto di Kvicha, si parla di una intesa di massima con gli agenti del giocatore georgiano. Cristiano Giuntoli ha raccontato dei colloqui con l’entourage del georgiano. Non c’è grande fretta, ma vista l’esplosione dila società azzurra non vuole rischiare nulla e si sta attrezzando per un nuovo contratto. Il georgiano ha già 5 anni di contratto, ma il club vuole premiarlo per quanto fatto fino ad ora adeguandogli il contratto. Questo servirà anche ad allungare già di un anno l’accordo, così da blindare ancora di più il giocatore. Intorno aci sono già molte voci di mercato. Così come ci sono su Kim. Anche nel caso del difensore ilsta puntando alpuntando ad eliminare la clausola ...

Corriere

Gli occhi lucidict dopo il terzo gol di Grifo sono l'humusrimpianto azzurro. Il Qatar è alle porte e un'Italia da Qatar avvia a Tirana il suo assurdo sabbatico. Però nell'avvicendarsi di rodati talenti e misteriose promesse germogliano le speranze di un ...Il ha oltre 50 posizioni aperte (in primis sales assistant e department manager) in varie regionipaese. In area digital troviamo, invece, , piattaforma che acquista, crea e promuove brand direct ... Incidenti, altre due morti sulle strade del Veneto in poche ore DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE NEW YORK Nel 2016, dopo lo shock dell’elezione di Trump, i media americani ipotizzarono che sua figlia Ivanka e il genero Jared Kushner, tra i più giovani nella nuova ...Il ministro Guido Crosetto parla da «pompiere» e loda i colleghi della Difesa dell’Occidente che, come lui, hanno gettato acqua sul fuoco nelle ore convulse dei missili caduti in Polonia: «Le persone ...