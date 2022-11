Il Sannio Quotidiano

Hunt ha annunciato un piano da 55 miliardi di sterline per coprire il buco dei: di questi, il ... La spesa complessiva per i servizicontinuerà a crescere in termini reali per i prossimi ......3%) nel 2024 e del 2,6 e 2,7% nei due anni successivi Tasse in aumento per tutti, cittadini e imprese, e tagli alla spesa per riempire il "buco" da 55 miliardi di sterline nei. Un ... **Conti pubblici: Goldman Sachs, governo Meloni ha davanti un percorso stretto** Nel corso del convegno sul XVII Rapporto Meridiano Sanità, presentato a Roma da The European House Ambrosetti il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha bocciato in primis il regionalismo ...Con un nuovo format, messo a punto dall'assessorato ai lavori pubblici con gli uffici di competenza, si è riunita questo giovedì mattina la commissione consiliare di settore per esaminare il programma ...