Consumi | dalla Lombardia a Bruxelles la raccolta firme contro il cibo sintetico

(Di giovedì 17 novembre 2022) In delegazione anche i rappresentanti di Milano, Lodi e Monza Missione alla Ue dei giovani agricoltori Coldiretti I giovani imprenditori di Coldirettie Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza hanno portato la petizioneilnel cuore delle istituzioni europee e simbolicamente hanno raccolto la firma dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri, che li ha accolti nella sede del Parlamento Ue insieme al parlamentare italiano Luca Toccalini. Presente a, dove è componente del Comitato europeo delle Regioni, ha colto l’occasione per aderire alla campagna Coldiretti anche il sindaco di Casalpusterlengo (LO) Elia Delmiglio. Laarriva nelle sedi Ue proprio quando per la prima volta negli Stati Uniti viene ...

Borsa Italiana

...da aumentare - spiega a Repubblica - le risorse devono andare tutte ai lavoratori travolti... Tra l'altro salari netti più alti fanno bene alle imprese perché sostengono i'. È scontro sul ...... dagli sponsor evendita dei biglietti per assistere alle varie gare, si è calcolato anche un beneficio per l' indotto pari a 1,5 miliardi derivanti daie dagli spostamenti delle varie ... Energia, da ENEA buone pratiche per abbattere consumi di ospedali e PA "Nel 2021, il Black Friday ha generato una spesa di circa 1,8 miliardi di euro, immettendo in un solo giorno nell'atmosfera oltre 429mila tonnellate di CO2 - come andare in aereo 435 volte da Londra a ...In tutto il mondo si vanno affermando stili di vita e di consumo riconducibili a criteri etici e l’interesse ... con materiale 100% naturale e riciclabile, creato a partire dal recupero dei fondi di ...