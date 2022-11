(Di giovedì 17 novembre 2022) Fiumicino – “Le congratulazioni mie e di tutta l’Amministrazione comunale di Fiumicino vanno adella gelateriain Darsena a Fiumicino che si èto ildelcon ilallo Sherbeth 2022 di Palermo. Unottenuto con gli squisiti pinoli della nostra Fregene”. E’ quanto scrive il sindaco Esterino Montino in un post su Facebook. “Non è la prima volta – prosegue il Sindaco – che il maestro gelatiereconquista premi prestigiosi in Italia e all’estero per le sue indubbie capacità nel creare gusti sempre nuovi, accattivanti e originali. Come ...

Il Faro online

... 1° Premio Assoluto alnazionale di esecuzione musicale "F. Feroci" " città di San ... Nella seconda parte sarà eseguito il " Magnificat " diDurante . I posti disponibili saranno ......e per il CSV Br Le Volontariato nel Salento il presidente Luigi Conte e il progettista... Il programma ha iniziato il suo tragitto già nel mese di settembre con unvideo fotografico e ... Concorso Francesco Procopio Cutò: Vincenzo Lenci si aggiudica il primo posto con gelato al gusto Armonie Pinolate Era stata esclusa dal concorso per 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale per eccesso di massa grassa rilevato in sede ...LUGNANO IN TEVERINA Premiazione in vista per i vincitori del concorso letterario Scrittori in erba dedicato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado ...