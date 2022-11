Concerto solo piano nella Cappella del Tesoro di San Gennaro

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sabato 19 Novembre ildi Antonio Fresa aprirà eccezionalmente le porte delladeldi San. Lo spettacolo,straordinaria cornice delladeldi San, ha come protagoniste alcune delle composizioni più rappresentative scritte da Fresa per Undi audioguida, l’originale audioguida del museo che da ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Numeri cheun vero big della nostra musica può vantare. Leggi anche - > Elisa insieme a ... In chiusura di, mentre cantava il brano Un giorno migliore , tratto dallo storico album dei ......in cui è raffigurato un uomo in barca (lo stesso Scorsese) e che verrà salvato dall'incubo... Le riprese di un altro, stavolta dei Rolling Stones nel 2008, avranno la firma di Scorsese ( ...Tappe anche a Cosenza, Catanzaro e Reggio. Ogni sera è unica, ogni scaletta un po’ diversa, anche con preziose «canzoni di seconda fila», pescando nell’immenso repertorio della sua, la nostra storia ...A 28 anni dall’incidente la storia di Nina e Antonio, infermiera e pilota di elicottero, morti mentre partivano per una missione di soccorso. Un doppio appuntamento nell’isola Capitale della Cultura ...