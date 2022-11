Com’è andato il primo incontro di Meta Italia con i sindacati per i potenziali 22 esuberi

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Era il giorno che, da circa una settimana, le parti in causa attendevano per mettere nero su bianco i paletti di partenza di una trattativa che si annuncia lunga e non certo semplice. A Milano c’è stato ilsulla vicenda dei 22intra i dipendenti del colosso di Big Tech. Unpasso che, a differenza di altre circostanze analoghe, non è stato semplicemente interlocutorio, ma che ha posto le basi per un dialogo che – si spera – possa essere costruttivo. Anche perchéè stata rappresentata, nello studio legale di via Meda, dai suoi massimi verticini. LEGGI ANCHE >Facebook in: «Azienda licenzia per ...