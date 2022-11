Cinema | le uscite del weekend 17-20 novembre | il “nuovo” Diabolik arriva in sala

(Di giovedì 17 novembre 2022) Numerosi titoli sono in procinto di approdare alneltra il 17 e il 20: tra tutti2 – Ginko all’attacco. Oltre al ritorno di Harry Potter e la camera dei segreti sul grande schermo, le sale italiane pullulano di nuovi titoli: scopriamoli. A distanza di circa un anno dal primo capitolo, approda nelle sale nostrane2 – Ginko all’attacco, attesissimo sequel del film incentrato sul Re del terrore e diretto nuovamente dai Manetti Bros. A raccogliere il testimone di Luca Marinelli è Giacomo Gianniotti, che si calerà sotto la maschera del protagonista. Al suo fianco, troveremo Miriam Leone, Valerio Mastandrea e, come new entry nei panni di Altea, Monica Bellucci. L’attesa è finalmente giunta al termine: la pellicola è infatti disponibile nelle sale a partire da oggi ...

Today.it

Nonostante Le notti di Salem sia stato rimosso dal calendario delledella Warner Bros e si trovi, tutt'ora, senza una data di uscita ben stabilita, è abbastanza ...un film da 112 per il. ......"Mia sorella e mio cognato hanno regalato a me e mia moglie un portafoglio perserali pieno ... Serataimmagine: Reddit "Ho fatto questo per il mio amante del!" 16. Il portachiavi ... Cinema: le uscite della settimana Esce oggi nei cinema italiani Il Principe di Roma, il nuovo film diretto da Edoardo Falcone (Se Dio Vuole) con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini presentato alla Festa del ...Natale in India Ora i cinepanettoni sono diventati quasi obsoleti, non escono più ogni anno e la comicità all’italiana sembra aver perso il suo fascino. Proprio per l’avvento delle piattaforme ...