Ciak si gira | tra novembre e dicembre Monreale si trasforma in set cinematografico 

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tra i mesi didi quest’anno dovrebbero svolgersi le riprese del film di Guido Chiesa “Per amore di una donna”, prodotto dalla casa cinematografica Vivo Film srl. Le riprese vedranno coinvolti anche i comuni di Castellammare del Golfo, Alcamo e Gibellina. Pochi i dettegli sulla pellicola, ma il regista è già noto per la sua partecipazione ai Festival di Venezia, Torino, Roma e Firenze. Tra le altre produzioni di Chiesa vi è il noto film del 2015 “Belli di papà” con Diego Abatantuono, e il film “Il partigiano Johnny”, vincitore del premio “Ragazzi e Cinema” al Festival di Venezia e del Premio della Giuria al Festival di Stoccarda. Non è la prima volta che la nostra amata cittadina diventa set di un film, infatti, già negli anni ‘70 Franco Zeffirelli scelse il Duomo perre alcune scene del film “Fratello sole, ...

Genova . Le macchine da presa tornano a Genova per nuove riprese cinematografiche , confermando ancora una volta la vocazione filmica della nostra città. Ma al piacere di vedere e ammirare la Superba ...Marco Giusti per Dagospia Nemmeno al suo secondo giorno di programmazione Vasco e il suo concerto romano riescono a scalfire il primo posto del potente 'Black Panther: Wakanda Forever', che procede ... Ciak si gira, Genova diventa un set notturno: sopraelevata chiusa due notti Le macchine da presa tornano a Genova per nuove riprese cinematografiche , confermando ancora una volta la vocazione filmica della nostra città. Ma al piacere di vedere e ammirare la Superba in serie ...Si intitola “Stelle Binarie”, è un film diretto da Gianluca Maria Tavarelli, un regista di fiction molto apprezzato dal pubblico televisivo. Venerdì 18 novembre la troupe del lungometraggio girerà ...