Chiara Nasti non ha pace | con la prima foto di Thiago arriva anche la cattiveria dei tifosi

(Di giovedì 17 novembre 2022) Personaggi Tv.e Zaccagni hanno avuto un figlio.è finalmente diventata mamma ma, neora può stare serena. Ecco infatti che le polemiche sul su conto non si placano eadesso che c’è un neonato di mezzo, i commenti di disprezzo non sembrano calare. La nota influencer è infatti stata vittima di una nuova ondata di Shistorm. Andiamo a vedere cosa è successo. >>incinta, l’influencer ricoperta di critiche: Giulia De Lellis la difende: nasce il figlioè finalmente diventata mamma di! Il piccolo, figliodi Mattia Zaccagni, è ...

Ilary Blasi e Totti si presentano in tribunale a Roma PRIMI SCATTI SOCIALè diventata mamma, sui social presenta Thiago CICATRICE CANCELLATA Valentina Ferragni, un anno dopo il carcinoma: 'I medici salvano le vite' PAUSA CALCISTICA Diletta Leotta con Loris ...Cristiano Ronaldo batte tutti: a casa sua è già Natale! PRIMI SCATTI SOCIALè diventata mamma, sui social presenta Thiago CICATRICE CANCELLATA Valentina Ferragni, un anno dopo il carcinoma: 'I medici salvano le vite' NON SI NASCONDONO PIU' Francesco Totti e Noemi ...Angela Nasti ha ottenuto davvero tutto dalla propria carriera, con il suo corpo e il suo volto che ormai sono sempre più amati da tutti.L'influencer e il compagno Mattia Zaccagni hanno annunciato su Instagram la nascita del loro primo figlio Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori del piccolo Thiago. L'influencer e il c ...