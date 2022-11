Chi pensa che Meloni pagherà il caso Gemmato non ha capito come funziona il sovranismo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Marcelloche dubita in tv dell’efficacia dei vaccini, non esistendo la «prova inversa», èSilvio Berlusconi che spiega da Bruno Vespa che Vladimir Putin in Ucraina voleva solo sostituire Volodymyr Zelensky con un governo di «persone perbene». Visto che la tv intimorisce ed eccita, intimidisce e galvanizza chiunque – perfino Berlusconi, figurarsi– è assolutamente normale sia che, alzando le difese, uno sullo schermo reciti il proprio dover essere (quello imposto dalle circostanze e dalle convenienze), sia che, perdendo le inibizioni, confessi la verità di se stesso, con sfrontata sincerità. Questo, in particolar modo quando si sente sicuro, ispirato, forte e riconosciuto nelle proprie ragioni. Che poiinondi le redazioni di attestati di correttezza vaccinale – «ho fatto tre dosi», «sono un ...

Il Manifesto

...solo sialle polemiche scaturite dalla scelta di shiftare in avanti di cinque mesi i Campionati del mondo. Gli italiani, proprio come 4 anni e mezzo fa, vivranno il tutto con il distacco di...... gira qualche cortometraggio, debutta nel 1969 dopo quattro anni di lavoro con "sta bussando ... ma dopo una settimana viene rimpiazzato da Leonard Kastle , autore della sceneggiatura eche la ... Brando Benifei: «Il nuovo Pd sarà di sinistra. Chi la pensa come Renzi andrà via» Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...